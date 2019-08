VIDEO: El gol del Raúl Jiménez con el que concretó la victoria del Wolves en Europa League

Raúl Jiménez marcó el tercer gol del encuentro en favor de los Wolves para concretar la victoria 3-2 sobre el Torino, equipo de la Serie A, en la ida de la tercera fase de clasificación previa a la Europa League.

La jugada la realizó conduciendo el balón en medio de la defensiva del Toro, luego de que se diera la ley de la ventaja para resolver con la pierna zurda en el área chica, dejando sin opción al portero de Torino

Los demás goles fueron obra de Saiis (42') y Diego Jota al 60´ y para el Torino descontaron Lorenzo De Silvestri y Andrea Belotti. El delantero mexicano salió de cambio al minuto 76. El partido de vuelta se realizará en el estadio del Wolverhampton.

