'A Messi debe dolerle cuando me ve ganando trofeos': Cristiano Ronaldo

Durante los últimos años se ha cuestionado sobre quién es mejor: ¿Messi o Cristiano Ronaldo?, interrogante a la que no se le encuentra una respuesta a ciencia cierta; sin embargo, miles de aficionados al balompié sacan sus propias conclusiones. Pero lo que es cierto, es que la rivalidad entre ambos cada vez aumenta más, aún al ya no estar en la misma Liga.

Te puede interesar: Carlos Vela marca un GOLAZO; lo comparan con Maradona

El atacante luso, nuevamente habló sobre su máximo rival deportivo, dejando algunas frases para enmarcar: "A él debe dolerle cuando me ve ganar trofeos, y lo mismos para mí cuando lo hace él. No tengo dudas de que Messi me ha convertido en un mejor jugador y viceversa", mencionó a la cadena portuguesa TVI.

El elemento de la Juventus no se cansó de elogiar al astro argentino, asegurando que aprecia la rivalidad que existe, además de aplaudir la gran carrera que ha escrito en la historia del balompié internacional. "Realmente admiro la carrera que ha tenido. Es una buena rivalidad, pero no es única. Michael Jordan las tenía en el baloncesto, Ayrton Senna y Prost en la Fórmula 1. Lo que todos tenían en común es que eran rivalidades saludables".

Añadiendo: "Tengo una excelente relación profesional con Messi, proque hemos compartido los mismos momentos durante 15 años".

Y Cristiano Ronaldo no pudo concluir de una mejor manera, señalando que nunca ha ido a cenar con Leo; sin embargo, estaría dispuesto a hacerlo, si es que se presenta la oportunidad. "Nunca cenamos juntos, pero no veo por qué no podemos hacerlo en un futuro".

TE RECOMENDAMOS