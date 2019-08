¡Adiós, Niño! Fernando Torres se despide del futbol con emotiva carta

Fernando Torres le puso punto final a su carrera como futbolista profesional, jugando su último partido frente al Vissel Kobe de su compatriota y amigo, Andrés Iniesta, mismo en donde su equipo cayó por goleada de 6-1; sin embargo, el momento más emotivo fue el homenaje que le rindieron al Niño, tras una exitosa carrera.

😭😭😭 Seguramente sea el momento más bonito del día

👏👏👏 El emotivo abrazo de @andresiniesta8 a @Torres que cierra una época #fernandotorres #iniesta pic.twitter.com/0d4VkxllN1 — Goal en español (@Goal_en_espanol) August 23, 2019

La leyenda del Atlético de Madrid fue homenajeado tras el choque de la Liga japonesa, momento que llevó hasta las lágrimas a Andrés Iniesta y David Villa, y no fue para menos, pues deja un legado difícil de borrar en el balompié internacional.

Torres también escribió una emotiva carta para todos los aficionados que le siguieron la pista de inicio a fin. "Cuando tenía 5 años empecé a jugar al futbol con mi hermano. 30 años después voy a jugar mi último partido como profesional. Hoy miro atrás y casi no puedo creer todo lo que he vivido. Me siento muy afortunado de haber podido conseguir los trofeos más importantes del mundo y de haber jugado para algunos de los clubes más prestigiosos. También de los éxitos con la Selección española. He vivido sensaciones de gran emoción y felicidad", fue parte del texto.

Continuando: "quería dar las gracias al futbol por haberme hecho tan feliz. Pero no quiero olvidarme de la parte más auténtica del futbol, la que hace que este deporte sea tan maravilloso, los aficionados. Gracias a todos y cada uno de los aficionados de los equipos en que he jugado por quererme, animarme y respetarme. También a aficionados rivales porque me han hecho mejor jugador".

"Espero que los haya hecho disfrutar con mi futbol y los haya inspirado de alguna manera. Nunca dejen de perseguir sus sueños. Ha sido un verdadero placer. Gracias futbol, gracias afición", concluyó.

