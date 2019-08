Forlán destaca a mexicanos en La Liga para acabar con la 'maldición' del Tri

La Liga de España presentó en México algunas de las novedades que se verán en esta campaña que vivirá este fin de semana su Jornada 2, donde Luis García y Diego Forlán fungieron como embajadores.

Al destacar a los mexicanos que militan en España, ambos ex futbolistas del Atlético de Madrid celebraron la incorporación de Héctor Herrera con el cuadro colchonero: “Sabemos la calidad que tiene y la importancia que ha tenido para la Selección mexicana en los últimos años”, apuntó el charrúa.

En la @LaLiga destacan a los mexicanos que militan en España y @DiegoForlan7 afirma la importancia de tener elementos en el extranjero para intentar acabar con la maldicion del quinto partido @PublimetroMX @Publisport_MX pic.twitter.com/LEop5kHhRb — Mosz (@Mosz_mt) August 23, 2019

Por su parte, el español Luis García quien militó en Puebla y los Pumas de la UNAM señaló que no solo Herrera, sino Diego Lainez y Andrés Guardado con Betis y Néstor Araujo con Celta de Vigo, son las cartas fuertes del Tri para el futuro inmediato por el buen nivel que han alcanzado jugando en La Liga.

“Me he enfrentado a algunos de ellos cuando estuve aquí en México y sé que son las cartas fuertes del futbol mexicano. De Herrera el mismo Diego Simeone ya ha dicho la gran calidad que tiene, y aunque no es tan complicado adaptarse a la liga de España será una experiencia importante para Hector. Porque al principio parece que no es nada fácil cambiar de equipo”, señaló García.

Y precisamente sobre el futbol mexicano, Forlán tocó un tema más que sensible, al resaltar el nivel que ha adquirido el Tricolor en los últimos años, pero recordando la maldicion del quinto partido.

“Es importante que haya mexicanos en el extranjero para que sigan aportando su talento al la Selección y puedan seguir compitiendo como lo han hecho en los últimos años y llegando a jugar ese quinto partido que tienen esa maldición porque yo lo sé muy bien y es importante que tengan jugadores en ligas competitivas que les va a dar ese rodaje para seguir en gran nivel", indicó el ex goleador uruguayo.

