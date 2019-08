Diego Forlán revela que pudo jugar en América o Cruz Azul

Diego Forlán estuvo en México como embajador de La Liga de España que recientemente arrancó su temporada, y el atacante uruguayo por fin terminó con las especulaciones que se dieron sobre la supuesta intención de clubes mexicanos por ficharlo en su época como jugador, al afirmar que concretamente Cruz Azul y América sí lo buscaron.

SE HACE OFICIAL EL FICHAJE DE CHUCKY LOZANO CON NAPOLI

El ex goleador charrúa y mundialista, señaló que le hubiera gustado militar en el futbol mexicano debido al estilo de juego que aquí se desarrolla y que han implementado en la Selección mexicana.

“Tuve chances de venir a México, me hubiera encantando. Siempre he tenido un respeto por la Selección mexicana, hemos jugado en Mundiales, Copa América y siempre han sido partidos complicados. Me encanta su futbol, lo que proponen. Si se hubiera dado venir acá me hubiera encantando por mis características y lo que es el futbol aquí en México”, destacó el charrúa de 40 años.

Sobre los equipos que estuvieron interesados en sus servicios, Forlán reveló que América y Cruz Azul lo buscaron, aunque también aclaró que nunca hubo una oferta formal que reuniera las condiciones para su fichaje.

“Hubo chances, no como tal ofertas concretas. Cruz Azul, América y de varios equipos más. Pero, o estaba en Europa o en otros países, pero preferí quedarme en Europa, o en Brasil o en Japón y en otros lugares. No se dio venir acá, no se puede tener todo. Me hubiera gustado seguir jugando mucho tiempo más. Me halaga mucho que equipos importantes de México me estuvieran buscando”, señaló Forlán.

Reconoce @DiegoForlan7 que sí tuvo oportunidad de jugar en México, pero no hubo ofertas formales. América y Cruz Azul lo buscaron @PublimetroMX @Publisport_MX pic.twitter.com/QC42U1I1uf — Mosz (@Mosz_mt) August 23, 2019

En la @LaLiga destacan a los mexicanos que militan en España y @DiegoForlan7 afirma la importancia de tener elementos en el extranjero para intentar acabar con la maldicion del quinto partido @PublimetroMX @Publisport_MX pic.twitter.com/LEop5kHhRb — Mosz (@Mosz_mt) August 23, 2019