Discriminan a enfermero por portar indumentaria del Barça

La discriminación es un tema muy latente al rededor del mundo, y puede afectar a cualquier tipo de persona que no concuerde con ideas, creencias, nacionalidad, color de piel y hasta equipos de futbol con el resto de los individuos.

Lautaro Guzmán es el nombre de un enfermero argentino que denunció un caso de discriminación, el cual le hizo una señora, por el simple hecho de portar los colores del Barcelona, equipo al que evidentemente apoya.

Guzmán relata que durante su viaje en el tren de Buenos Aires se subió una señora con una pequeña, quien quiso sentarse a un lado suyo; sin embargo, su madre no la dejó, diciéndole: "¿Cómo te vas a sentar con ese villero (término que se utiliza en Argentina en tono despectivo para referirse a los que provienen de barrios pobres)?".

Al momento, el joven no dijo nada, pero sí decidió denunciar la situación mediante sus redes sociales. "La gente va por la vida juzgando por las apariencias, acá el 'VILLERO' con el que no me siento en el tren. Señ[email protected] ojalá nunca necesite de mi, porque para su fortuna, [email protected] voy a ayudar traiga la ropa que traiga", fue el mensaje que dejó en Facebook, el cual no tardó en hacerse viral.

La gente va por la vida juzgando por las apariencias, acá el "VILLERO" con el que no me siento en el tren "Señor@ ojalá… Posted by Lautaro Guzman on Tuesday, August 6, 2019

