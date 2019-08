'En el Real Madrid yo no tenía amigos': Hugo Sánchez

Hugo Sánchez, considerado por muchos el mejor futbolista mexicano de la historia, habló sobre las polémicas declaraciones de su ex compañero del Real Madrid, Manolo Sanchís, quien afirmó que el pentapichichi fue uno de los jugadores más conflictivos en el vestuario del conjunto merengue.

Ante ello, el actual analista deportivo, en entrevista con ESPN, mencionó que nunca tuvo amigos durante su estadía con el conjunto español, pues se concentraba en su profesión y en apoyar al equipo tanto dentro y fuera del terreno de juego.

“En el Real Madrid yo nunca tenía amigos, eran compañeros. Así me eduqué para ayudar al equipo. Yo era diferente porque nunca me iba a comer ni a cenar con ellos como amigos, nunca me gustó tener amigos en los equipos, no me quería comprometer, yo era un profesional y me preocupaba por ello y por mi misión. Yo era el primero en sacar el pecho y defendía a mis compañeros y obviamente al Real Madrid", dijo Hugo Sánchez.

Sobre Manolo Sanchís no quiso entrar en polémica, asegurando que fue un gran capitán, y que no tomó a mal sus declaraciones contra él, ya que todo jugador que pasa por el Real Madrid, tienen un código de ética, que es jamás hablar mal de la institución y compañeros.

“No creo que me haya faltado el respeto. No lo tomo de mala manera. A mi siempre me ha gustado ser diferente. Neymar, Messi y Cristiano son diferentes y si somos diferentes es porque llamamos más la atención. Yo llamaba más la atención porque me quedaba una hora más entrenando”.

Asimismo, Hugol recordó aquella época en donde buscó salir del equipo blanco, debido a que sintió que no lo valoraban lo suficiente. “Quise marcharme del Real Madrid porque no valoraban lo que estaba haciendo, hice escuela, porque después Cristiano Ronaldo hizo lo mismo”, sentenció.

