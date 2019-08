Andrew Luck hace oficial su retiro de la NFL

Andrew Luck pondrá fin a una carrera de 7 años en la NFL. El quarterback de 29 años de edad anunciará este domingo en conferencia de prensa su decisión de retirarse del futbol americano profesional debido a las constantes lesiones que han aquejado su carrera y no le han permitido mostrar su mejor nivel con el conjunto de indianapolis a pesar de haber disputado 16 encuentros en la temporada anterior.

El mariscal de campo de los Colts se reunió este sábado con Jim Irsay, dueño del equipo para confirmarle su decisión de no continuar más jugando al futbol americano debido a la fatiga física pero sobre todo mental y aseguró haber perdido la alegría por jugar dentro de los emparrillados.

“He estado atorado en este proceso. No he podido vivir la vida que quiero vivir, me ha quitado la alegría de este juego. El único camino a seguir para mí es alejarme de este deporte”, afirmó el mariscal.

¡Andrew Luck deja la NFL! 🚨

El QB de @Colts se reunió con el dueño del equipo e informó su decisión sobre el retiro

Andrew Luck todavía contaba con tres años de contrato, el cual había firmado por la millonaria suma de 140 millones de dólares en 2016, haciéndolo en ese entonces uno de los quarterbacks mejores pagados de la liga. Además se esperaba que en esta temporada 2019, Luck ganara cerca de 9.1 millones de dólares.

Tras el retiro de Andrew Luck se espera que Jacoby Brissett sea el quarterback titular para los Colts en la temporada 2019.

