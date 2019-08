No me dieron la oportunidad de ser el entrenador: Marco Antonio Rodríguez

Después de haber sido cesado por el Club Salamanca a tres días de haber sido presentado, Marco Antonio Rodríguez rebeló, en entrevista con Marca Claro, diferentes situaciones por parte de jugadores y directivos del equipo, que el ex árbitro no pudo soportar

Chiquimarco aseguró que desde su arribó percibió mal ambiente en el equipo y habló de sabotaje por parte de los jugadores: "Intentaron decirme a quién tenía que alinear, no me dieron la oportunidad de ser el entrenador. La gota que colmó el vaso fue cuando fuimos a presentar al club y veo que el comportamiento cambia, traiciones, mal ambiente interno, los jugadores empezaron a sabotearme. El entrenador soy yo, siempre lo dije cuando vine. Si voy, pero decidiré y evaluaré. Lo que funcione se queda y lo que no se irá".

Cesado? 🧐🤔

El título de entrenador Grado Superior o UEFA PRO debe ejercerse con profesionalismo y ética.

Un genuino entrenador No vende al mejor postor, su inversión de años de preparación y jamas permitas ser prestanombre y que otros sin la cualificación europea,te utilicen. pic.twitter.com/uPgyP0gEtm — El Árbitro Entrenador (@ChiquimarcoMx) August 24, 2019

Marco reveló que la idea era que él fuera la cara del equipo, pero atrás habría alguien más dirigiendo, en este caso José Luis Trejo a quién la RFEF no le permitió ser el DT en un principio: "Empiezo a ver campañas por redes sociales para que no me dejasen tomar decisiones. Hay traicioneros en este proyecto. El plan era ponerme y que ellos hicieran lo que quieran. Yo empecé a ver cosas extrañas contra mi persona".

