Nunca he tenido un automóvil capaz de alcanzar un podio: Checo Pérez

El piloto mexicano Sergio Pérez aseguró que en sus nueve años de trayectoria en la Fórmula 1 jamás ha tenido un auto para ganar las carreras, sin embargo, presume de ocho podios.

Si bien le gustó mucho el monoplaza de 2012, cuando estaba en Sauber, el cual tenía potencia y que le llevó a conseguir dos segundos lugares, en Malasia e Italia, así como un tercero en Canadá, "Checo" reiteró que no ha podido contar con un auto capaz de pelear siempre por los primeros puestos.

"Pero para ser honesto, en todos mis nueve años, nunca he tenido un automóvil capaz de alcanzar un podio. Quizás en un par de ellos (lo tuve), pero no todos. Siempre pretendes tener el mejor auto posible en la parrilla y desafortunadamente aún no lo he tenido", dijo en el portal de la Fórmula 1.

De tal modo que ante la falta de ese monoplaza poderoso, Pérez Mendoza subrayó que su punto fuerte es aprovechar las debilidades del resto, saber cuándo sí o no arriesgar, prácticamente depende de su buen manejo.

"Mi carrera es el punto más fuerte que tengo. Descubrir una carrera, y siempre que haya una oportunidad, asegurarse de que la estrategia funcione. Quiero decir que como piloto de carreras hay tanto que puedes hacer con la estrategia".

Agregó: "Recuerdo que un par de mis podios llegaron gracias a que manejé un poco la estrategia y decidí cuándo jugar, cuándo no, así que es importante".

El jalisciense tiene seis terceros lugares y dos segundos lugares en el "Gran Circo", y si bien casi no pelea por los podios, dejó en claro que "siempre entrego lo mejor posible, creo que es lo que he podido hacer en los últimos años, muy consistente, entregando muchos puntos".

El actual piloto de Racing Point admitió que 2018 fue un año bastante complicado en lo profesional ante la desaparición de la escudería Force India y el rescate de Lawrence Stroll, padre de su coequipero canadiense Lance.

Incluso el mexicano fue pieza importante al declarar que Force India estaba en quiebra para que cerca de 400 trabajadores no perdieran su empleo con la llegada de Racing Point.

"Fue un año muy particular, un año muy intenso, pasando por todo el proceso, toda la incertidumbre, toda la presión que tuve sobre mis hombros por más de 400 trabajadores. Cuidar al equipo no fue fácil. ¡Cuidar de mi hijo tampoco fue fácil! La vida personal fue fantástica, un año fantástico, pero la vida profesional fue mucho más difícil”, comentó.

El mexicano destacó que "aun así logré terminar octavo (en el Campeonato de Pilotos), logré subir al podio (en Azerbaiyán), así que al final no fue tan malo”.

En cuanto a la presente Temporada de la Fórmula 1, Sergio Pérez confía que con Racing Point “el proyecto sea muy exitoso”, aunque por ahora ha tenido dificultades con ocho carreras en fila sin terminar dentro del Top ten, su peor racha negativa en la máxima categoría del deporte motor, que espera romper la próxima semana en el Gran Premio de Bélgica.