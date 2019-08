“Tenemos que ser más hijos de pu...”: Briseño

Antonio Briseño salió sumamente molesto del Estadio Akron, tras la derrota por 2-1 como local, frente al Necaxa. Al hacer una reflexión sobre lo ocurrido ante los Rayos, concluyó que a su equipo le hace falta tener más atención y colmillo. Lo resumió en una sola expresión: ser más hijos de pu… sobre el terreno de juego.

“No sé si actitud o falta de concentración, creo que actitud no. Son faltas de atención, tenemos que ser más, perdón por la palabra, más hijos de pu… porque así no se va a poder. Hay que ser más cabrones cuando se necesita, estamos en una situación que es Chivas y no podemos bajarnos los brazos”, explicó.

“No es que sea falta de malicia, sino que nos hace falta ser más cabrones. Estar más concentrados y metidos todos, porque en detalles como lo que pasó ante León nos están costado los partidos. El equipo juega bien y genera oportunidades, pero ya cuando tienes el 2-0 o 4-1 o estás abajo en el marcador es muy difícil, pues ellos son jugadores capaces y si regalas… este equipo no está para regalar”, añadió el “Pollo”.

Descartó que la derrota se debiera al cambio de línea de cinco a cuatro defensores. “¿Viste los goles o no? Fueron desatenciones, tuvimos el balón más arriba, recuperamos más arriba, en ciertos lapsos ahogamos al rival, no pudimos abrirlo tanto, pero estuvimos más arriba. Son estrategias, entonces no fue eso la falla. Yo me sentí bien, a lo mejor se trabaja un poco más porque estoy marcando más, pero es parte de. Se planteó bien el partido, pero las actuaciones individuales de todos no fueron las mejores”, aseveró.

Finalmente, le restó culpa a Oswaldo Alanís por el error en el primer gol. “Puede pasar, me puede pasar a mí o a todos, pero es colectivo. Son jugaditas, ¿por qué te llega ahí, cómo llega el balón ahí? Si te pones a ver, a lo mejor sí. Es más notorio porque es en la última zona y termina en gol, pero si te pones a ver esto es grupa, hay que estar concentrados grupalmente todos, porque se enchufa, es un engranaje y con uno que no esté, no se va a poder”, concluyó el “Pollo” Briseño.

