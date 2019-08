Tomás Boy sale molesto por pasividad defensiva de Chivas

El técnico de Chivas, Tomás Boy, criticó la pasividad defensiva de su equipo, en la derrota como local por 2-1 frente al Necaxa. Aseguró que esa parte lo dejó “muy molesto”, pues hasta ahora el equipo no había jugado tan mal en casa durante el Torneo Apertura 2019.

Las chicas de la jornada 6 del Apertura 2019

“Nos podemos permitir este rendimiento del primer tiempo, muy pasivos en defensa. Fuimos víctimas de nuestra pasividad porque hemos casi regalado el partido. Después el equipo quiere componer y no da tiempo, aunque lo ha hecho bien en la segunda parte. No me quedo conforme, hicimos un partido muy irregular, que no veníamos haciendo”, explicó.

“La verdad estoy muy molesto con lo que sucedió. Un partido no se gana en un tiempo y tampoco se pierde en un tiempo, tuvimos para empatar, pero creo que no es la mejor forma que podemos jugar. Este equipo puede ser más claro al frente, fuimos muy pasivos en la marca y eso fue fundamental en el primer tiempo”, agregó.

“Fue una etapa de desconcentración, ser demasiado pasivos en la marca. El adversario no nos hacía nada y quizá la mente juega un papel importante. El equipo se ve abajo y entonces reacciona. Eso ha mejorado en el equipo, la reacción, pero no debemos permitirnos como en León ir cuatro goles abajo para reaccionar o estar abajo en casa, donde no habíamos tenido un rendimiento como el de los primero 30 minutos”, aseveró el técnico de Chivas.

Reconoció que el equipo no está donde esperaba, tras disputarse el primer tercio del torneo. ”Evidentemente, estamos un porcentaje abajo, no mucho, pero sí estamos abajo. Deberíamos estar entre los primeros ocho y estamos muy lejos. Ese no es el lugar de Chivas y de acuerdo a lo que ha jugado, menos. Estos partidos me demuestras que nos falta mucho más para llegar a lugares importantes. Así son los campeonatos, empezamos bien y hay que trabajar sobre los principios que el equipo trabajaba para sacar buenos resultados”, sentenció.

Y por último, descartó que la derrota se debiera al cambio a línea de cuatro, cuando los últimos partidos se disputaron con cinco defensores. “No, esto es lo que practicamos casi toda la temporada, con línea de cuatro y presión alta al adversario. El trabajo es que pienso que ya la otra formación no me estaba dando, nos metieron cuatro goles el otro día (con León). Sentí que ya no nos iba a dar más. Quizá hubo confusión en algunos recorridos, pero en general no pasaron por ahí los goles”, detalló.

“No responsabilizaría la parte táctica y no quiere decir que no me pueda equivocar. Me puedo equivocar como cualquiera, pero los goles no puede uno permitir ese tipo de goles. Uno es un tiro largo, otro un saque de banda con mucha ventaja porque está de espalda el rival. Estas cosas no deben permitirse. Además, a mis jugadores se los acaban a patadas, no me quiero meter con el arbitraje pero a Brizuela lo cocieron a patadas y ni una amarilla. Estoy inconforme en esa parte con el arbitraje”, finalizó Tomás Boy.