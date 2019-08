LeBron James felicitó a Griezmann tras emular su celebración con confeti

El campeón del mundo, Antoine Griezmann tuvo un debut de ensueño en el Camp Nou ante el Betis. El delantero francés fue pieza clave para que los dirigidos por Ernesto Valverde consiguieran sus primeros tres puntos de la temporada, tras anotar un doblete y colaborar con una asistencia.

Fue precisamente en la segunda anotación de Griezmann con el Barcelona en donde el francés emuló un festejo que caracteriza a su ídolo LeBron James en la NBA lanzando confeti.

Luego de que el festejo se hiciera viral en las redes sociales, fue el mismo LeBron quien tras ver lo hecho por Antoine Griezmann le mandó un mensaje en su cuenta de twitter en el cual lo felicita por la celebración al puro estilo James.

@AntoGriezmann I see you brother!! Helluva match and the chalk/confetti toast was right on point 🙌🏾😉!! 👑 https://t.co/qd3StjIKRu

— LeBron James (@KingJames) August 26, 2019