Peleador sin un brazo debuta en Bellator con triunfo

Nick Newell nació sin que su brazo izquierdo se desarrollara por completo pero eso no le impidió perseguir su sueño de convertirse en peleador de artes marciales mixtas y el pasado 24 de agosto debutó con la promotora Bellator.

Newell compitió en diversos circuitos de los Estados Unidos, en lo que ganó 13 combates y sólo perdió uno, ante Justin Gaethje.

Probó suerte en la UFC al participar en el programa Dana White’s Contender Series, pero perdió por decisión ante Alex Munoz.

Sin embargo, Bellator le dio la oportunidad de incorporarse a la empresa y en su primer combate derrotó a Corey Browning, en el primer round, con un triángulo de brazo.

Nick Newell shines in his #BellatorMMA debut 😎#Bellator225 results: Nick Newell def. Corey Browning via submission (arm-triangle choke) – Round 1, 3:15.

Newell has won 5 of his last 6 bouts.

