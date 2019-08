VIDEO: Mateo Messi festejó ¡un gol del Barcelona que no fue!

En la jornada 2 de La Liga, el Barcelona despertó y con una gran actuación de Antoine Griezmann, el conjunto culé goleó 5-2 al Betis de Andrés Guardado y Diego Lainez. En el partido se pudo apreciar a Lionel Messi acompañado de sus hijos y de Luis Suárez, quienes disfrutaron el show del francés.

El momento que se volvió viral en redes sociales fue cuando Mateo Messi, hijo del astro argentino celebró una supuesta anotación del conjunto culé. Sin embargo, al percatarse de que no había sido gol, lo tomó con humor e incluso, causó la poco común reacción de Luis Suárez, quien fue el encargado de explicarle a Mateo que la jugada no había culminado en anotación para los culés y no podía contener la risa por el momento que acababan de vivir en las gradas del Camp Nou.

¡VOLVIÓ A SER VIRAL! Mateo Messi celebró… ¡un gol que no era! 😂😂😂pic.twitter.com/iybS0h7dZh — Goal en español (@Goal_en_espanol) August 26, 2019

Incluso también durante el partido, se pudo apreciar a Mateo Messi interrumpiendo en más de una ocasión a Lionel, quien atento analizaba lo que sucedía con sus compañeros dentro de la cancha, hecho por el cual, el pequeño Mateo buscó llamar la atención del astro argentino en repetidas ocasiones.

Mateo Messi sos vos hablándole a él/la que te gusta 🥺 pic.twitter.com/HtW86mlvHM — Diario Olé (@DiarioOle) August 26, 2019

