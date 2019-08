Piqué y Vidal ganan medio millón de euros jugando póker

Los jugadores del FC Barcelona Gerard Piqué y Arturo Vidal han ganado casi medio millón de euros en el torneo de póquer EPT Barcelona, que se disputó ayer en el Casino Barcelona.

Te puede interesar: Atlético de San Luis femenil lanza campaña contra el feminicidio

Piqué, que se embolsó 352.950 euros, acabó segundo en la mesa final del evento, en la que se llevó el triunfo el español Juan Pardo, con 491.600 euros.

El chileno Arturo Vidal terminó quinto y ganó 134.460 euros, según han informado los organizadores del torneo.

Esta es la primera vez que Vidal asiste al European Poker Tour (EPT) de Barcelona, un torneo en el que participa regularmente Piqué, que hace dos años logró casi 130.000 euros al acabar quinto en un evento similar.

Smile if you've just made an #EPTBarcelona Final Table. 😄@3gerardpique and @kingarturo23 are among the final five players in the €25K Single-day High Roller.

There's €491,600 for the winner, live updates, via @PokerNews: https://t.co/8SAzf3CmPE pic.twitter.com/ty6H8FfAJu

— PokerStars LIVE (@PokerStarsLIVE) August 26, 2019