Quarterback mexicano firma con los Leones de Detroit de la NFL

Buenas noticias para el mexicano Luis Pérez, pues firmó con los Leones de Detroit para la siguiente campaña de la NFL, luego de dos oportunidades anteriores con los Rams de Los Ángeles y las Águilas de Filadelfia.

Algunos medios estadounidenses adelantaron la llegada del mariscal de campo mexicano al cuadro de Detroit que busca mayor protagonismo en la próxima campaña.

En 2018, el hijo del ex futbolista del Atlas y León en la década de los 80 y 90, Juan Luis Pérez Zermeño, firmó con los Rams, pero luego de la pretemporada fue cortado por el coach del cuadro angelino.

Después militó con Birmingham Iron, equipo de la liga AAF que sólo duró algunos meses, donde completó el 52.3 por ciento de sus pases y lanzando 6 INT a 5 TD en ocho juegos. Pérez también corrió para 75 yardas.

En abril de este año Pérez firmó con las Águilas de Filadelfia, pero luego de algunas semanas también le dieron las gracias, y ahora, a prácticamente días de arrancar la campaña de la NFL se espera que Luis Pérez logre ganarse un lugar en los Leones de Detroit.

OFFICIAL: We have signed free agent QB Luis Perez and released QB David Fales. pic.twitter.com/j2O58WIEPi

— Detroit Lions (@Lions) August 27, 2019