Llamado del Tata Martino sorprendió a Alexis Vega

Ser suplente con Chivas en lo que va del Torneo Apertura 2019 le había disminuido la esperanza de ser considerado. Pero el técnico de la Selección Mexicana, Gerardo “Tata” Martino, decidió convocar al delantero rojiblanco, Alexis Vega, para los próximos partidos amistosos. Y el propio futbolista confesó que la decisión lo tomó por sorpresa.

“La verdad que yo estaba muy tranquilo, obviamente sabía que los llamados a Selección son por tener participación en tu club. La verdad que me sorprendió mucho porque no venía jugando, no venía teniendo muchos minutos con mi equipo, pero bueno, yo creo que es parte de las concentraciones pasadas que me ha visto el cuerpo técnico. Creo que por ahí es su decisión y aprovechar al máximo porque representar a mi país siempre va a ser muy bonito”, explicó.

Admitió que las últimas semanas no han sido sencilla, al tener que resignarse a estar en la banca. “Es muy complicado, pero es parte del show. Estaré dispuesto cuando me pongan y cuando me toque jugar, lo tengo que hacer de la mejor manera, seguir demostrando que los jóvenes también podemos pelear por un puesto titular y aprovechar las oportunidades”, señaló Alexis Vega.

Los aficionados de Chivas piden que sea titular, por encima de Oribe Peralta, quien no lleva goles en el torneo. Incluso, el apellido de Alexis fue coreado por la tribuna, el domingo pasado, para pedir su ingreso contra Necaxa. “Siempre que te den la oportunidad, hay que aprovecharla al máximo. Muy contento y agradecido con toda esa gente que tienes de detalle hacia mi persona. Me siento muy halagado y a darles muchas alegrías, que es lo que se merecen”, aseguró.

“La verdad que nunca me había pasado, fue un momento muy especial para mí. A pesar de estar ahí calentando con un golpe en el tobillo, yo creo que me dieron mucha fuerza. Muy contento por eso que sentí y la verdad espero seguir así. Nos quedó un mal sabor de boca del último fin de semana, pero estamos cambiando de página. Venimos trabajando muy bien y esperamos sacar el resultado en el Azteca (el sábado contra Cruz Azul)”, finalizó Alexis Vega.