Europa League: Mexicanos conocen su destino en la fase de grupos

En punto de las 6:00 horas se desarrolló en Mónaco, la ceremonia del sorteo de la fase de grupos para la Europa League, donde los 48 equipos conocieron su destino, así como los mexicanos que tendrán presencia en la justa de la UEFA en esta temporada, como lo es Raúl Jiménez, Erick Gutiérrez y Jesús Tecatito Corona.

De inicio, la UEFA expresó sus condolencia para el técnico español Luis Enrique, quien informó ayer el lamentable fallecimiento de su hija de apenas 9 años, debido al cáncer.

Tiempo después, Eden Hazard, nuevo elemento del Real Madrid, fue reconocido como el mejor jugador de la temporada 2018-2019, luego de ser parte vital del actual campeonato del Chelsea, el cual consiguieron tras vencer al Arsenal.

El PSV de Erick Gutiérrez quedó ubicado en el grupo D junto al Sporting, Rosenborg y Lask. El Porto de Jesús Tecatito Corona quedó en el grupo G junto a Young Boys, Feyenoord y Rangers. Mientras que el Wolverhampton de Raúl Jiménez se ubicó en el grupo K junto al Besiktas, Braga y Slovan Bratislava.

