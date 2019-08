Hermano de la gimnasta Simone Biles es arrestado y acusado de triple homicidio

La noche de este jueves, en Fort Stewart, Georgia, el hermano mayor de la gimnasta estadounidense Simone Biles, fue arrestado como presunto sospechoso del asesinato de tres personas en las celebraciones de año nuevo del presente año, luego de que un audio de llamada al 911 se filtrara.

La investigación llevada a cabo en Cleveland ha durado cerca de 8 meses y fue apenas este jueves cuando levantaron múltiples cargos en contra de Tevin Biles Thomas. Entre las principales acusaciones destacan: Homicidio involuntario y asalto agravado.

"Apreciamos nuestra asociación con la Oficina del Fiscal del Condado de Cuyahoga y confiamos en que sus esfuerzos traerán justicia para las familias afectadas por este terrible incidente", explicó el jefe de la División de Policía de Cleveland, Calvin Williams.

De acuerdo con información de TMZ, el hermano mayor de la gimnasta olímpica Simon Biles se encuentra detenido en Georgia y será extraditado a Ohio, ciudad en donde continuará con el debido proceso, ya que se especula que habría sido él quien abriera fuego aquella noche.

eating my feelings don’t talk to me

— Simone Biles (@Simone_Biles) August 30, 2019