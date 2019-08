Hijo del 'Chaco' Giménez podría jugar contra Chivas en el Azteca

El entrenador de Cruz Azul, Pedro Caixinha, reveló que el delantero Martín Cauteruccio continuará con el equipo Sub-20, a pesar de que "se merecía la oportunidad" ante Tijuana, y que decidió debutar a Santiago Giménez en la Liga MX debido a que se lo ha ganado mediante trabajo con el primer equipo.

"Bryan no estaba al 100% de condiciones para iniciar, pero tomé la decisión de que fuera al banquillo. 'Caute' es una extraordinaria persona, jugador y profesional, que viene trabajando muy fuerte. Se merecía la oportunidad pero la decisión recayó en Santiago y que él se fuera a la 20. Este sábado seguirá allá", señaló.

Al respecto de la ausencia de Guillermo 'Pol' Fernández de la convocatoria para recibir a Chivas este sábado sobre el césped del Estadio Azteca, apuntó que "salió con una molestia en el talón y no va a a estar".

Esta es la lista de los 18 jugadores convocados para el partido ante @Chivas.#ConstruyendoLa9loria pic.twitter.com/ftUckd5TAY — CRUZ AZUL FC ® (@Cruz_Azul_FC) August 30, 2019

"Como no va a estar, tiene un tema familiar que nos gusta que pueda planificar; no es nada de grave ni problemático pero se trata del permiso para que su mujer pueda viajar de Argentina, con su hija, a México. Como no va a jugar mañana, se sumará después con nosotros", agregó.

Para concluir, mencionó que hablo durante la mañana de este viernes con personal de la Comisión Disciplinaria y que dentro de poco se tomará una decisión al respecto de sus palabras acerca del delantero de Tijuana, Leonel Miranda, de quien señalo una supuesta indisciplina que posteriormente fue desmentida por gente de Xolos.

