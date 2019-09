'Un tipo le ofreció a Campos 100 mil dólares por perder; él dijo ni madres': Luis García

Jugar una década con la Selección mexicana, dos Copas del Mundo y estar dentro del top ten de la lista de goleadores históricos del Tri, le dan autorización a Luis García para hablar de Gerardo Martino, director técnico del combinado azteca, y a quien ve con capacidad suficiente para marcar época, además de que en sus manos está el cambio generacional del balompié azteca.

En una entrevista con Publisport, el ‘Doctor’ García analizó la reciente convocatoria del Tricolor para la Fecha FIFA, así como la satisfacción que le da el éxito que tiene como comentarista deportivo, a lado de su amigo Christian Martinoli.

¿Qué te ha parecido la era de Gerardo Martino?

—Me gusta mucho. Es un tipo pragmático, no tiene compromisos con nadie. Fue la mejor elección que pudieron haber hecho, tardaron pero eligieron bien, porque aparte en sus manos está el cambio generacional. Él tendrá que implementar un estilo con el futbolista mexicano y eso no lo logra cualquiera. Martino tiene muchísima experiencia, sobre todo fuera de su país. En Paraguay fue un tipo exitoso, dirigió al Barcelona, dirigió a Messi.

¿Cómo analizas la convocatoria para la próxima fecha FIFA?

—No me gustó que hayan sido 31 jugadores, cuando tú convocas esa cantidad de futbolistas me parece un exceso en todos los sentidos, porque se pierde la competencia. Hay 31 jugadores, son muchos lugares, a un Mundial van 23 y es un lugar de privilegio, algunos utilizan la Selección para jugar, cuando la Selección debe ser para futbolista probados.

¿Merecía estar en esta convocatoria José Juan Macías?

—En este cambio generacional, Martino ha sido muy cuidadoso. A las vacas sagradas, que también llevan mucho tiempo en Selección nacional y que deben estar de salida por una cuestión natural y ley de vida, los quiere conocer, los está respetando -de más en algunos casos-, pero Macías tarde o temprano va a estar ahí. Por lo que entiendo tiene que ver con que este hombre va a estar mucho más vinculado a un proceso preolímpico, algo más o menos lo que le va a pasar a Diego Lainez, hay una camada de futbolistas que tal vez no sean utilizados en Selección mayor, pero sí en este proceso preolímpico que también es un tema sumamente importante para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio y hacerlo de forma contundente e importante. México tiene más futbolistas de esas edades que debe utilizar.

Durante los últimos días se soltó la polémica sobre supuestos amaños de partidos, ¿te tocó vivir alguno?

—A mi nunca me tocó una situación así. Jugué cerca de 18 años al futbol profesional, jugué muchos partidos en Europa durante tres años y cerca de 90 partidos en Selección nacional, y no vi nunca un tema así. En los Juegos Olímpicos de 1996 los mayores en Atlanta éramos Jorge Campos, Claudio Suárez y yo, los demás eran Sub 23; llegó un tipo, se le acercó a Campos y le ofreció 100 mil dólares para cada uno de nosotros tres por perder, pero Campos le dijo: ‘no ni madres’ y este cuate le dijo, bueno pues por ganar, y tampoco aceptó. Esa fue la única vez que estuve cercano a un posible de amaño, pero tanto Campos como Suárez dijeron que no, pero que yo sepa de un amaño de partidos, en mí vida me tocó.

Respecto a la competencia con TUDN, ¿qué significa que la gente continúe prefiriéndolos a ustedes?

—Nosotros tenemos un grandísimo respeto por la competencia, y por todos los esfuerzos que ha hecho, hace y hará por competir con nosotros. En TUDN hay gente sumamente capaz a la cual nosotros respetamos, también hay gente sumamente incapaz, pero ese es otro tema. Nosotros creemos que si los dos estamos bien, y si los dos competimos, automáticamente la gente va a prender más televisores. Si TUDN y Azteca Deportes están bien, podemos competir y le damos a la gente contenidos distintos y distintas maneras de comunicar el deporte, automáticamente en México va a haber muchas más personas viendo televisión abierta y ahí ganamos todos. Tengo un gran respeto por la competencia, me encanta ganarles, me encanta competir, reconocemos cuando ganamos -que lo hemos hecho muchas veces-, pero también cuando la competencia nos ha vencido, e insisto, si no entendemos que el ganar y perder es un tema de vida, laboral y personal, estaríamos equivocados. Qué bueno que existe TUDN, qué bueno que existan estas competencias sanas e inteligentes, yo las aplaudo porque las necesitamos.

¿Qué significa para Luis García, Christian Martinoli?

—Se lo he dicho mil veces personalmente, aunque comúnmente no nos decimos muchas cosas buenas entre los dos, sencillamente las sabemos. Estoy sumamente honrado de trabajar con él, sumamente agradecido de que me haya topado con él en mi camino, porque estoy consciente que si hoy tengo 20 años en la comunicación deportiva, si hoy tengo 20 años en Azteca Deportes tiene que ver porque me cruce con él en un momento importante en nuestras carreras. Lo quiero muchísimo, lo respeto. Es un genio en lo que hace, si ese güey no hubiera aparecido en mí escenario seguramente tú y yo no estaríamos platicando.

¿Cómo surge la idea de estar en la conducción de concursos?

—Se me acercaron para participar en ‘Te La Juegas’, me llamaron, me invitaron a hacer este programa de concursos que es una maravilla, es una franquicia que lleva muchísimos años siendo muy exitosa. Hicimos cinco programas con famosos como Yahir, Facundo, Carmen Muñoz, Penélope Menchaca y me pareció fascinante, me encantó, me gustó, me enamoré del proyecto. Y parece ser que a la gente le gustó.

