Logo de México 86 compite por ser el mejor en la historia de los Mundiales

A través de twitter, la FIFA ha decidido llevar a cabo una encuesta con el fin de conocer cuál es el mejor logo en la historia de los Mundiales, en la cual el de la Copa del Mundo de México 86 arrasó en las votaciones con un 70% de votos a favor por encima del de Uruguay 1930, con lo cual accedió a la final en la cual se disputa dicho reconocimiento ante el de Sudáfrica 2010.

será este lunes cuando la FIFA de a conocer al ganador a través de su cuenta de Twitter. Sudáfrica dejó en el camino al logo de Brasil 2014. Actualmente, las votaciones favorecen a la justa celebrada en 2010 con un 51% a favor. Tras dar a conocer al mejor logo de la historia de los Mundiales, la cuenta de la FIFA revelará la imagen de la Copa del Mundo de Catar 2022.

🚨 #WorldCup #GreatestEmblem Final 🚨

🇲🇽 Mexico 1986 🇲🇽 🆚 🇿🇦 South Africa 2010 🇿🇦

Choose your favourite now! 🙌

The winner will be revealed on Monday – before the Qatar 2022 Official Emblem is unveiled on Tuesday 👀🇶🇦

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 1, 2019