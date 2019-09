¿Qué tienen en común el logo del Mundial de 2022 y Sevilla?

A poco más de tres años de que se dispute la Copa del Mundo de Catar 2022 se ha presentado el logo oficial de la competición el cual cuenta con un moderno diseño y refleja un número ocho, el cual de acuerdo con el país organizador representa a los ocho estadios que serán sedes del Mundial, así como el símbolo infinito, el cual refleja el carácter interconectado del evento y la figura del trofeo de la FIFA.

The Official Emblem of the 22nd edition of the FIFA #WorldCup was unveiled today as FIFA and host country Qatar reached another major milestone on the road to the world’s greatest football showpiece.

Read more: https://t.co/QLAMYhKPWe pic.twitter.com/5QSPiwRUp0

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 3, 2019