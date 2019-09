Wolves presenta uniforme 'mexicano' para la Premier League

Mediante sus redes sociales, el Wolverhampton presentó su tercer uniforme para la presente temporada de la Premier League, en la cual rinden homenaje a los colores mexicanos: verde, blanco y rojo.

Bajo el hashtag "#LobosTricolores", el conjunto inglés oficializó la equipación que portarán durante la temporada 2019-2020. El futbolista mexicano y máxima estrella del equipo, Raúl Jiménez, ya posa con la indumentaria.

El jersey es de color verde, con líneas blancas en las mangas y cuello, además de las franjas rojas que tiene a la altura de los hombros.

Raúl Jiménez se ha convertido en el delantero estrella del Wolverhampton, tras su destacada actuación dentro del terreno de juego, y su capacidad ofensiva que demuestra partido a partido.

