Antonio Brown sería suspendido por parte de los Raiders de Oakland

La novela entre de Antonio Brown tiene un capítulo más que parece tendrá serias consecuencias. El wide receiver discutió durante este miércoles con el gerente general del equipo Mike Mayock por las multas y el equipo habría decidido suspenderlo.

Según reportes esta suspensión sería de manera indefinida y provocaría que Brown no pudiera cobrar su contrato íntegro.

Antonio Brown posted the fine letter on social media that Raiders’ GM Mike Mayock sent him. It led to an exchange, which is now leading to further discipline. This is not going away anytime soon.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) September 5, 2019