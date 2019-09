Carlos Reinoso considera injustos gritos contra Boy

Carlos Reinoso goza como nadie un triunfo contra Chivas, pues es un reconocido americanista. Pero este miércoles, luego de vencer al Rebaño Sagrado por 1-0, con el Correcaminos de la Liga de Ascenso, el técnico lamentó la situación de su colega Tomás Boy. El chileno consideró injustos los gritos de la afición pidiendo la salida del Jefe.

“Ganar es bien importante y ganarle a Chivas, como gente que ama al América, sí me da gusto, pero me da tristeza por Tomás (Boy) porque hoy con un equipo alternativo lo hicieron muy bien. El gol de repente es circunstancial en el futbol, Tomás está haciendo un gran trabajo, de repente los resultados no se dan, es un gran técnico mexicano que merece el respaldo y apoyo. No sólo en Chivas, se me hace desagradable en cualquier estadio (exigir a gritos la salida del técnico) y con cualquier equipo”, explicó.

“Creo que de repente, uno de afuera, creo que la gente de Chivas de repente es injusta porque eso de ‘fuera Boy’…. Tomás no juega, juegan los jugadores. Siempre se le echa la culpa al técnico, es facilísimo. A mí ganarle a Chivas si no fuera por mi amigo Tomás, tendría la sonrisa que tenía en el vestidor. Para mí ganarle a Chivas es un sabor especial, por lo que significa la rivalidad, no el odio y esas tonterías que se hablan, para mí ganarle a Chivas es como sacarme la lotería. Es futbol y la sonrisa no me la quita nadie”, agregó.

Por otra parte, lamentó ver al Guadalajara en una situación tan triste. “A mí como americanista no me gusta. Los verdaderos americanistas, porque escucho cada uno que llega en poco tiempo y besa la camisa, queremos que el mas grande rival del América esté bien, que siempre esté bien. Así como queremos que Cruz Azul y Pumas estén bien, ahora Tigres, porque la Liga se hace más grande. Si vemos a Chivas peleando el descenso, a los verdaderos americanistas no nos gusta”, sentenció Carlos Reinoso.

