Antonio Brown si jugará en la fecha 1 con los Raiders contra Denver

Antonio Brown se vestirá y jugará para los Oakland Raiders en su primer partido de la temporada contra los Denver Broncos el lunes por la noche.

"Ese es el plan", dijo el entrenador Jon Gruden antes de la práctica del viernes. "Ese es el plan, sí".

"Antonio ha vuelto hoy", dijo Gruden. "Estamos realmente entusiasmados con eso. Listo para seguir adelante. Obviamente, ha tenido mucho tiempo para pensar en las cosas. Estamos felices de tenerlo de regreso y sé que la Raider Nation también está entusiasmada con eso".

Y aunque Brown no estuvo en el campo durante el período de estiramiento, salió de la sala de pesas para unirse al equipo en entrenamientos individuales, después de que se cerró la ventana de visualización para medios.

Tras las declaraciones de Gruden a la prensa, Antonio Brown también ofreció unas palabras este viernes luego de la práctica: "Estoy emocionado de volver hoy. Quiero disculparme con mis compañeros y con la organización. Ha sido suficiente habladuría, estoy listo para todos los fans".

