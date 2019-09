EN VIVO: Estados Unidos y México se miden en el MetLife Stadium

Pocos minutos nos separan del arranque del partido en el MetLife Stadium

Lista la alineación titular que presenta Gerardo Martino con México: Orozco, Sánchez, Reyes, Moreno, Gallatdo, Rodríguez, Herrera, Guardado, Alvarado, Corona y Hernández

Este es el cuadro titular que presenta Gregg Belharter con Estados Unidos: Steffen, Long, Zimmerman, Trapp, McKennie, Zardes, Pulisic, Morales, Dest, Cannon y Bold.

The time is 𝙉𝙊𝙒.

The #USMNT Starting XI to face 🇲🇽 in the 70th edition of #USAvMEX presented by @ATT.

Lineup Notes: https://t.co/1gu0uD28tZ pic.twitter.com/5m6W9ZhEtp

— U.S. Soccer MNT (@USMNT) September 6, 2019