'A mí no me importa si son homosexuales': Sosa tras polémica con San Luis

Luego de su polémico despido del Atlético San Luis, Alfonso Sosa reveló que desconoce el motivo exacto por el cual fue cesado del banquillo potosino, asegurando que se ofrecieron dos versiones; sin embargo, la falta de respeto hacia la institución de su parte, nunca tuvo cabida y, mucho menos hacia sus jugadores y su orientación sexual.

"A mí no me importa si son homosexuales. Pero es algo completamente fuera de lugar esos comentarios, me incomodan", sentenció el estratega en entrevista con ESPN.

"En ese sentido, a mí no mi importa si son homosexuales… es algo fuera de lugar esos comentarios" #SosaenPicante habla sobre su caso en San Luis ESPN 2🇲🇽 / Deportes 🇺🇸 pic.twitter.com/9dMCxTX4UM — Futbol Picante (@futpicante) September 6, 2019

Asimismo, Sosa aseguró que no sabe con exactitud el motivo de su despido. "Surgió un artículo el martes en el cual aparece 'racismo' por parte mía, hacia mis jugadores. Después del partido en Copa MX viajamos y vamos a entrenar y me citan. Supuse que era referente a ese artículo, me dijeron que ya había llegado a Madrid y generó incomodidad y molestia, por lo que debían cortar por lo más sano", señaló.

"Discriminación fue el primer argumento. Posteriormente sale este comunicado que es completamente diferente. El motivo de mi despido a mi me dan uno y por la tarde aparece otro. Falta de respeto, a nadie", sentenció.

#SosaEnPicante habla sobre su despido del Atlético de San Luis. ESPN 2🇲🇽 / Deportes 🇺🇸 pic.twitter.com/3bj7tkvNv3 — Futbol Picante (@futpicante) September 6, 2019

