Billy Álvarez: "Le pedí a Peláez que se quedara, una cosa es pedirle y otra rogarle"

Tras la polémica generada tras el nombramiento de Robert Dante Siboldi y la renuncia de Ricardo Peláez tras la confirmación por parte de Víctor Garcés quien dio por hecha la llegada del técnico uruguayo. Este lunes, el presidente de Cruz Azul, Guillermo 'Billy' Álvarez habló con TUDN para aclarar dichas situaciones.

En entrevista en el programa Versus, el presidente celeste afirmó que Garcés no puede ser socio del equipo y mucho menos vicepresidente al haber dejado la cooperativa hace ya algún tiempo.

"Alfredo Álvarez Cuevas pertenece a la cooperativa, Víctor Garcés no, si una persona deja de ser socio de la cooperativa, inmediatamente deja de ser socio del equipo. En esta circunstancia me veo obligado a informarlo para no generar confusión en la afición de Cruz Azul", explicó.

Además, 'Billy' aseguró que tras la renuncia de Ricardo Peláez le pidió al ex director deportivo que se quedara en la institución tras la situación ocurrida tras las declaraciones de Garcés el pasado jueves.

"Seguramente se sintió afectado u ofendido en la cuestión mediática del jueves. Pero de que le pedí que se quedara el día jueves, le dije 'quedate para seguir trabajando juntos', una cosa es solicitarle o pedirle que se quede y otra cosa es rogarle", agregó.

Finalmente, Billy Álvarez aclaró también que aunque Peláez tenía el cargo de director deportivo, dicha situación no le daba el poder de elegir al técnico, únicamente podía proponerlo.

"Los directores deportivos siempre han tenido un ámbito de toma de decisiones como cualquier ejecutivo. Pero fundamentalmente ser el puente entre los jugadores, el cuerpo técnico y la directiva y su función es proponer", enfatizó.