Se siente Tigres en deuda con su afición por empatitis

Para Javier Aquino, el nivel que ha mostrado Tigres hasta el momento en el Apertura 2019, no ha sido el mejor, por lo que se sienten en duda con los hinchas que cada 15 días llenan las gradas del Estadio Universitario.

Mencionó que no han jugado del todo bien, pero más que preocuparse, se ocupan en mejorar.

“Hemos dejado de hacer cosas, hemos tenido desatenciones, No hemos jugado del todo bien, no hemos jugado al nivel que nosotros podemos jugar y eso es lo que en realidad nos ocupa, más que preocuparnos para poder mejorar.

“Los resultados son producto de lo que hacemos dentro el campo”, mencionó al finalizar el entrenamiento del equipo en el Estadio Universitario.

Agregó que han tenido buenos partidos pero pos circunstancias del futbol no han podido sacar el resultado.

“Ha habido partidos que hemos jugado bastante bien y no hemos sacado resultados. A veces el futbol tiene muchas circunstancias y por eso no se puede sacar de pronto el resultado”, mencionó.

Con la Fecha FIFA Tigres tuvo oportunidad de trabajar en los errores que han cometido en el torneo, con el fin de mejorar en la segunda parte del torneo, además de la Final de la Leagues Cup que tienen contra Cruz Azu.

“(Pudumos) trabajar en los detalles, en los errores que hemos cometido, mejorar y cerrar filas, obviamente porque viene la parte importante del torneo.

“Tenemos también una final y hay que tratar de estar preparados para jugar los encuentros y sacar resultados positivos”, dijo.

Tigres entrenó este miércoles en el Estadio Universitario, luego de estar dos días practicando en paso sintético para que no les pese tanto la cancha del Caliente, algo que no será fácil según Aquino. Los felinos no pierden desde el 2012 en la perrera.

“Se han dado los resultados ahí, hemos hecho buenos partidos. Lo importante es adaptarnos a la superficie, como lo estuvimos trabajando en estos días”, dijo.

El equipo entrenará este jueves en Zuazua para después viajar hacia Tijuana en donde se medirá a Xolos en el Estadio Caliente a las 21:06 horas.