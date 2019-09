¡Sorpresa! Francia elimina al campeón E.U. del Mundial de basquetbol

Evan Fournier anotó 22 puntos, Rudy Gobert sumó 21 unidades y 16 rebotes y Francia remontó una desventaja de siete puntos en el cuarto periodo para vencer el miércoles 89-79 a Estados Unidos en los cuartos de final de la Copa del Mundo, dejando al conjunto estadounidense fuera de la disputa por una medalla en el campeonato que se juega en China.

Estados Unidos, que buscaba convertirse en el primer país en ganar tres campeonatos mundiales seguidos, no se colgará el oro por primera vez en un torneo importante internacional desde el Mundial de 2006.

El triunfo francés rompió la cadena de 58 victorias consecutivas de parte de los estadounidenses en competencias de la FIBA y en Juegos Olímpicos, racha que inició con un duelo por la presea de bronce en 2006 y que continuó por cada torneo de FIBA Américas, Copa del Mundo y tres oros Juegos Olímpicos en fila.

Pero ahora el mejor resultado al que Estados Unidos puede aspirar en China es el quinto lugar, y si bien regresará a casa con un boleto para los Juegos Olímpicos de 2020, no traerá consigo una medalla.

.@FRABasketball 🇫🇷 pick up a historic win behind a dominant performance from @rudygobert27 and are heading to the #FIBAWC Semi-Finals! 💪 #USAFRA pic.twitter.com/Psem2RxqKg

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 11, 2019