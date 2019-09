ESPN pide a Faitelson y De Anda disculparse en vivo

David Faitelson y Francisco Gabriel de Anda protagonizaron una fuerte discusión durante una emisión de Futbol Picante, la cual hizo eco a nivel nacional, por lo que ESPN le habría solicitado a los comentaristas deportivos disculparse en vivo.

La discusión se dio el martes por la noche, por lo que en el programa del miércoles, antes de comenzar, Paco Gabriel de Anda ofreció disculpas al público, a sus compañeros y a David Faitelson.

"Disculpas al público que vio momentos incómodos e innecesarios, no puede velver a suceder. Una disculpa a los compañeros que estaban en la mesa, ya hablé con Hugo, con José Ramón y Pietra. David, tu me ofreciste una disculpa y la acepté, y yo también te la ofrezco a ti. Sabes que cuando se toca temas personales y de familia, la sangre hierve, ahí también reaccioné y me equivoqué. Agradezco que hayas hablado con Juan Carlos, mi hermano, porque él simplemente no tenía nada que ver", señaló de Anda.

A lo que Faitelson respondió: "Reitero mis disculpas para ti, para la mesa del trabajo y para el público. Me equivoqué, perdí la cabeza, tuve un mal día y trataré de recuperarme de ese día. Hablé con Juan Carlos Gabriel, nombre que no tenía nada que ver en el asunto, le ofrecí una disculpa, la aceptó y me dio mucho gusto, la próxima semana nos sentaremos a tomar un café y a platicar", aseveró.

