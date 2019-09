Así es la historia de amor entre Messi y Antonella

Lionel Messi es uno de los futbolistas que más miradas atrae al rededor del mundo, pues es considerado por muchos, uno de los mejores en la historia del balompié internacional, y no es para menos, ya que ha escrito su nombre con letras mayúsculas en el Barcelona y la Selección de Argentina.

Pero más allá de sus cualidades dentro del terreno de juego, Leo vive una historia de amor con Antonella Roccuzzo como pocas, con quien ha formado una linda familia, además de que le ha brindado su apoyo en cada etapa de su carrera profesional, convirtiéndose en su mejor aliada.

Recientemente, Messi se deshizo de elogios por su esposa, afirmando que es todo para él. Pero, ¿cómo ha sido su historia?

SE CONOCEN DESDE NIÑOS

El astro argentino conoció a Antonella cuando él tenía apenas siete años, ya jugaba futbol en las inferiores del Newell's. Su primer encuentro con Roccuzzo fue gracias a un familiar de La Pulga, Messi se hizo su amigo e incluso, le escribió algunas cartas, asegurando que en un futuro se convertiría en su novia.

SEPARACIÓN

Fue en el año 2000 cuando Messi emigró a España para jugar futbol, por lo que se tuvo que separar de su amiga Antonella, quien después comenzó una relación con un joven. El argentino se concentró en su futuro, pero años después volvió a Rosario, luego de la muerte de una amiga de Roccuzzo, el atacante del Barça le brindó su apoyo y desde ahí surgió algo especial entre ellos, y aunque regresó a España, ya no perdió comunicación con ella.

Foto tomada: Getty Images

REVELAN SU RELACIÓN

Messi debutó con el primer equipo del Barcelona cuando tenía apenas 16 años, pero fue hasta los 21 que reveló la relación de noviazgo que ya tenía, aunque en aquel entonces no dio nombre. "Sí, tengo novia. Está en Argentina. La verdad que estoy bien y estoy tranquilo", fue la respuesta del Leo en un programa de televisión, donde lo interrogaron sobre si tenía novia.

Foto tomada: Getty Images

SU BODA

Messi y Antonella formaron una familia con tres hijos: Thiago que nació el 2 de noviembre de 2012, Mateo que nació el 11 de septiembre de 2015 y Ciro que nació el 10 de marzo en 2018. Pero en 2017 fue un capitulo lindo en su relación, ya que decidieron casarse, luego de años de su relación.

Foto tomada: AP

Foto tomada: Getty Images

ELOGIOS DE MESSI A ANTONELLA

Messi y Antonella Roccuzzo se han convertido en una de las parejas más famosas del mundo deportivo, pues constantemente comparten mediante sus redes sociales los momentos que pasan juntos. Recientemente, el astro argentino habló sobre su relación.

"Lo es todo para mí. Tenerla al lado me simplifica muchísimas cosas. Nos conocemos de hace mucho tiempo, me conoce a la perfección. Sabe cómo entrarme en cada momento, especialmente en los malos. Es una persona que prácticamente no tiene días malos, que siempre está de buen humor. Es una compañera espectacular", señaló a SPORT.

Foto tomada: Getty Images

