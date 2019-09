Rival de Ryan García es arrestado ¡a un día de la pelea!

El boxeador de peso ligero Ryan García no peleará este sábado por la noche, ya que su oponente Avery Sparrow fue arrestado la mañana de este viernes .

Según Mike Coppinger, los Alguaciles de EE. UU. Habían estado buscando Avery Sparrow (10-1, 3 KOs) en gimnasios con la esperanza de arrestarlo. Se suponía que García vs. Sparrow sería el combate semifinal en la cartelera de Jaime Munguia vs. Patrick Allotey este sábado por la noche.

El promotor de Sparrow, Russell Peltz, dijo que el luchador era buscado por "blandir una pistola en una disputa doméstica en abril".

García no tenía idea de dónde estaba Sparrow durante el pesaje del viernes. Ryan pesó 135 e inmediatamente preguntó: “¿Solo quiero saber dónde está? Habló mucho y no está aquí. Me dijo que hace 126 fácilmente. No sé dónde está él. Yo quería esta pelea. Entonces que alguien lo llame. Alguien lo llame. Peleemos. Comencemos con esto ”. No fue hasta más tarde que García descubrió que Sparrow estaba fuera de juego.

Ryan Garcia: "I just want to know where he's at!"#GarciaSparrow pic.twitter.com/cFivMMweuZ — DAZN USA (@DAZN_USA) September 13, 2019

Peltz dijo que fue alertado sobre la situación legal pendiente de Sparrow el martes por el promotor de Golden Boy Promotions Robert Díaz. Peltz luego contactó a su abogado, George Bochetto, quien intentó llegar a un acuerdo con las autoridades para permitir que Sparrow peleara el sábado.

Los promotores del evento están intentado ver qué procede ante la situación, lo que es un hecho, es que la pelea de García no se levará a cabo. Se espera que vuelva para el 2 de noviembre en respaldo de Canelo y Kovalev.