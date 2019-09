Tyson Fury se presenta con máscara de Rey Misterio en pleno pesaje

El campeón mundial de peso completo Tyson Fury se presentó en plena ceremonia de pesaje en el KA Theater del MGM Grand Las Vegas, con la máscara del emblemático luchador Rey Misterio.

Fury llega con una marca de 28-0-1 y registró un peso exacto de 254.4 libras previo a su pelea, mientras que su rival, el sueco Otto Wallin (20-0) pesó 236 libras quien fue abucheado al subir a la báscula.

Forget the pleasantries. @Tyson_Fury and Otto Wallin are ready to throw hands.#FuryWallin | SATURDAY | @ESPN+ pic.twitter.com/xuHu1EqLsh

— Top Rank Boxing (@trboxing) September 13, 2019