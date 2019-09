VIDEO: Neymar es abucheado en su regreso con el PSG

La afición del Paris Saint-Germain (PSG) hizo caso omiso a las demandas de la dirección y recibió hoy a Neymar Jr. en su primer partido de temporada contra el Estrasburgo en el Parque de Príncipes con abucheos y pancartas de insultos, dirigidas a él y a su padre.

De poco sirvió la intervención del club que esta semana trató de mediar y convencer a los ultras con amenazas de sanción y prohibiciones de acceso al campo de por medio.

"Neymar pai, venda seu filho na Vila Mimosa"

Esta foi a mensagem dos ultras do Paris Saint-Germain hoje, no jogo vs Strasbourg, pela Ligue 1.

Vila Mimosa é uma comunidade do Rio de Janeiro conhecida pela prostituição. pic.twitter.com/iGUOIiRDPH

— O Canto das Torcidas (@OCantoOficial) September 14, 2019