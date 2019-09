VIDEO: Se presentó un incendio previo al duelo entre Titans y Colts

Los Tennessee Titans recibieron en esta semana 2 de la NFL a los Indianapolis Colts en el Nissan Stadium. Previo al Kickoff del encuentro se presentó el incendio de una de las bocinas en la cancha, lo cual provocó la movilización por parte del personal del estadio para evitar que el fuego se expandiera sobre todo el terreno de juego.

A través de las redes sociales el video se hizo viral en distintos ángulos, incluso se aprecia como parte del sector de la afición se alarmó con esta situación, sin embargo, el personal encargado de apagar el fuego controló el incendio y el partido pudo empezar en tiempo y forma como se tenía pactado.

A speaker caught fire here at Nissan Stadium. This is not part of the pregame plan. pic.twitter.com/WvqLMdnQBv

— Zak Keefer (@zkeefer) September 15, 2019