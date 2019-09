Futbolistas mexicanos, en escándalo de indisciplina en España

El Salamanca, equipo de la Segunda B de España al cual dirigió por tres días Marco Antonio Rodríguez, vuelve a dar de qué hablar.

Después de haber sido derrotados 4-0 por el Athletic Club, salieron a la luz una serie de salidas nocturnas de todo el equipo, pero se ha señalado a los mexicanos Jehu Chiapas, Martín Galván y Jorge Enríquez como los que se la "han agarrado larga" al salir de un bar a las 5 de la mañana.

Chiapas, ex de Pumas y Jaguares en México, y que es uno de los líderes del equipo salamantino, habló para la Cope de Salamanca, y aceptó las salidas, pero no hasta la hora que se dice.

"Nos fuimos todo el equipo, y no podemos llegar hasta esa hora, hay un reglamento interno y si no lo cumplimos nos sancionan", dijo.

Negó que haya estado fumando, "no puedo porque tengo asma, y reitero, por lo menos yo no me quedé hasta las cinco de la mañana, como dicen".

