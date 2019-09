Saints pierden a Drew Brees seis semanas

De acuerdo a información de Ian Rapoport de NFL.com, el estelar mariscal de campo de los New Orleans Saints Drew Brees causará baja por lo menos seis semanas al requerir una operación luego de desgarrarse el ligamento de su dedo pulgar en el partido frente a los Rams de Los Ángeles.

En una jugada, la mano de Brees chocó con el brazo de Aaron Donald y ya no continuó en el partido. Después del juego el QB declaró que ya no podía agarrar el balón por el fuerte dolor.

This is the play where #Saints QB Drew Brees got injured. pic.twitter.com/GyQcKC0EAW

Hard to watch Brees try to grip the football after his hand injury

(via @NFLonFOX)pic.twitter.com/nYe8yT9q4z

— B/R Gridiron (@brgridiron) September 15, 2019