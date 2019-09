VIDEO: Peleador de UFC hace increíbles maromas pero pierde contra un novato

Este sábado se celebró en Vancouver un evento mas de UFC y una de las grandes peleas de la noche fue la que protagonizaron el local Tristan Connelly y el brasileño Michel Pereira, uno de los favoritos de los fans de las artes marciales mixtas. El triunfo se lo llevó el canadiense por decisión unánime de los jueces.

— MMA And Co ™ (@MMAAndCo1) September 15, 2019

El luchador de 25 años, que acumula 23 triunfos y 10 derrotas en su carrera, se destaca por dar saltos y voltereas en el octágono, por lo que ha logrado acumular seguidores. Sin embargo, su estrategia no le funcionó este fin de semana.

TE RECOMENDAMOS Ben Roethlisberger se despide de la temporada por una lesión

#MichelPereira ta lutando agora no #UFC to tentando entender oque ta acontecendo oc ara ja deu 2 mortal no meio da luta kkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/P7HSxoQIRR

— NTC PES 2020 VAI SER FODA 😍 (@rvgmatilha) September 15, 2019