Carlos Hermosillo considera a la Leagues Cup como una 'copita'

Uno de los referentes de Cruz Azul en los últimos años, Carlos Hermosillo, en entrevista con W Deportes, despreció el último trofeo obtenido por la Máquina (la Leagues Cup), y mencionó que es una copa “chiquita”.

"Es tan chiquita esta Copa que no estuvo ningún directivo y, si alguien venía no va a servir de nada porque no va a decidir", señaló el ex delantero.

"Al aficionado celeste se le da una alegría para tapar un poco lo malo que vivieron, pero yo soy muy escéptico con estas copitas, en el torneo de Liga es en donde quedan a deber", agregó.

En otros temas que abordó, el que también fuera delantero de América y Guadalajara, resaltó la decisión que tomó Ricardo Peláez para tomar la decisión de irse del club, ya que demostró decencia y profesionalismo.

"Ricardo Peláez hizo un trabajo extraordinario y como gente decente dio un paso a lado”.

Cruz Azul se coronó campeón de la Leagues Cup, venciendo en la final a los Tigres de la UANL, por marcador de 2-1.

