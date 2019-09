VIDEO: Cibernético pide a Adame no ser cobarde y pelear con Trejo

La 'pelea del año' entre Alfredo Adame y Carlos Trejo aún no se ha podido llevar a cabo; sin embargo, el luchador mexicano, Cibernético, ya intervino, solicitando que el combate se realice lo más pronto posible, para demostrarle a la gente que no son cobardes.

El nacido en Aguascalientes, pidió a Adame quitar la orden de restricción a Trejo, pues sería la única manera en que la pelea se pueda realizar, hasta Cibernético se ofreció a acompañar a Alfredo a realizar los trámites correspondientes, asegurando que no está de ningún lado, pues a ambos aprecia.

VIDEO: Alfredo Adame y Carlos Trejo desatan violencia en conferencia de prensa En el evento los dos personajes perdieron la cabeza y esto desató un conato de bronca que obligó a que la seguridad del lugar interviniera

"Este es un mensaje para ti Alfredo Adame. Como bien sabrás me puse en contacto con Carlos Trejo, a los dos los aprecio mucho y me preguntaba el por qué no se iba a realizar esa pelea, pero ahora me doy cuenta que es porque tú tienes una orden de restricción en contra de Carlos Trejo, y sabes que, si se quieren romper la madre eso no se vale", aseguró el luchador mediante un video publicado en su cuenta de Facebook.

Añadiendo: "Creo debes quitar esa orden y a romperse la madre, yo creo no es momento de andar en otras ondas. En este problema te metiste tú, tienes que afrontarlo tú. Yo mismo te puedo acompañar a quitar esa orden de restricción y yo hago que Carlos Trejo se suba al ring y que se rompan su madre, es más hasta yo soy el referí, demuéstrale a la gente que aquí no hay cobardes", sentenció.

⚠️ ATENCIÓN: INFORMACIÓN IMPORTANTE ⚠️ saben algo de la pelea entre Adame 👬y Trejo👻 ⁉️ AQUÍ TIENEN TODA LA INFORMACIÓN 😱🤬🗣️💥 Posted by Cibernetico on Wednesday, September 18, 2019

