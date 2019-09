Peleador de UFC revela la mafia del futbol mexicano

El futbol mexicano se ha visto involucrado a lo largo de los años por actos polémicos de 'mafia', la cual vivió en carne propia José Alberto Quiñónez, actual peleador de UFC, pero que de pequeño soñó con ser futbolista profesional.

El peleador de 29 años de edad, probó suerte con los Tecos, pero decidió dar un paso atrás del mundo del balompié, dado a que observó la corrupción en la que se vive, así lo declaró a ESPN, durante el día de medios previo al UFC México, que se desarrollará el próximo sábado 21 de septiembre en la Arena Ciudad de México.

"Intenté ser futbolista, mi alucín de morro y vi la realidad que hay mucha mafia en el futbol y que la verdad no me gustó al final y busqué otro deporte. La mafia del futbol, la verdad es que vi que no se llega con talento a la primera división, sino con dinero", señaló Quiñónez.

Conocido como el Teco, el peleador afirma que en cuanto se dio cuenta de ello, dijo que eso no era para él, por lo que se dedicó a trabajar, hasta que llegó la oportunidad de dedicarse a las Artes Marciales Mixtas, deporte que lo recibió con los brazos abiertos, y en donde encontró su mayor pasión.

"Llegué a las MMA, me abrió las puertas y me ha llevado a otros lugares del planeta, y eso es lo que más agradezco de este deporte, que me ha enseñado el mundo entero y que no hay idioma para esto", sentenció.

