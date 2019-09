“Mucha gente nos ha hecho pelear entre clavadistas”: Yahel Castillo

A sus 32 años, Yahel Castillo todavía tiene cuerda para rato. Y aunque el objetivo más cercano es asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio, vive día a día con la intención de disfrutar sus más recientes logros como el bronce en los Campeonatos Mundiales de Natación de Gwangju, Corea del Sur, y el oro en los Juegos Panamericanos de Lima.

MEDALLISTA PANAMERICANA ES ASALTADA CUANDO SALÍA DE UN BANCO

¿Qué opinión tienes de lo que has conseguido en las últimas semanas?

— Personalmente estoy muy tranquilo, muy contento por lo que ha pasado este año. El campeonato mundial y los Panamericanos. Y qué mejor que con medallas en ambos. Vamos a seguir esforzándonos para dar el mejor resultado posible en las próximas competencias.

“A Río fueron Rommel Pacheco y Jahir Ocampo, aún teniendo octavo lugar mundial. En este Mundial, fuimos Juan (Celaya) y yo, y obtuvimos medalla. Sólo espero que la FMN tome la mejor decisión para Tokio”

¿Con qué impresión te quedas por el apoyo económico que recibieron por parte del gobierno federal?

— Fue una sorpresa, estamos muy agradecidos por el apoyo que se nos dio. Nos compromete más. Nosotros nos sentimos alegres, más cobijados por las autoridades, es lo que queremos externar. Es un compromiso no de obligación, pero sí nos compromete más en los entrenamientos día con día. Ahorita lo principal es que la FMN confíe en nosotros para que se lleve a la mejor pareja a los Juegos Olímpicos, nosotros estamos poniendo todo de nuestra parte, tenemos el alto grado de dificultad no solamente de México, sino del mundo.

¿Cómo se van a elegir a los clavadistas que irán a Juegos Olímpicos de Tokio 2020?

— Los clavadistas mexicanos siempre hemos respondido. Y espero en este proceso selectivo, que la federación es la que va a decidir a quién lleva, que lleve a lo mejor de México. En el ciclo pasado se llevaron a Rommel Pacheco y Jahir Ocampo, aún teniendo un octavo lugar mundial. Ellos no fueron al Mundial pasado porque fueron otros clavadistas de Guadalajara. En este Mundial, fuimos Juan (Celaya) y yo, y obtuvimos medalla. Sólo espero que la FMN tome la mejor decisión para Tokio.

¿A qué se deben los problemas entre los mismos clavadistas dentro de la FMN?

— Cada que hay un selectivo nosotros nos reunimos en una junta. No sé por qué después la gente, que ya sabemos quiénes son, empiezan a decir sus cosas cuando no las dicen en el momento. No lo dicen cuando estamos todos reunidos. Eso es lo que ha llevado a quebrantar la unión de la sección. Los Panamericanos han sido lo mejor que yo he vivido, todos apoyándonos, todos alegres.

¿Cuáles fueron las claves para el triunfo de esta delegación mexicana en los pasados Panamericanos?

— Mucha gente se encargó de difamar a la mala. La gente estaba desinformada, pero nosotros siempre estuvimos unidos. Poca gente se adentra bien a la villa, a los cuartos en el área de recuperación. Nosotros sabíamos que nos iba a ir bien porque tenemos un buen apoyo que se llama Ana Guevara, hay gente que la cuestiona, pero fue deportista, medallista que nos regaló una plata en Atenas; ella también vivió todo y nos va a entender.

¿Qué esperas de Ana Guevara a largo plazo al frente de la Conade?

— Se empezaron a ver las cosas ahorita, estoy seguro que en Tokio se va a hacer lo mejor de lo mejor. Lo que esté en sus manos por llevar a una delegación unida y poderosa, que realmente se sienta bien.

A tus 32 años, ¿has pensando qué harás cuando te retires?

— Antes de los Juegos Olímpicos pasados ya estaba pensando qué iba a hacer después y ese fue un factor no malo, pero tampoco positivo. Ahorita lo único que quiero es enfocarme en los Olímpicos. El día que termine mi competencia, si es que me toca estar ahí, el día posterior decidiré qué voy a hacer en ese momento. Ahora sólo pienso en 2020. Me gustaría poner algún tipo de negocio para beneficio personal.