VIDEO: Jugador rompe el llanto al marcar gol el día de la muerte de su padre

Darek Formella protagonizó uno de los momentos más emotivos en la USL Championship de Estados Unidos, tras romper el llanto al marcar gol con la camiseta del Sacramento Republic FC, justo tres horas antes de enterarse del fallecimiento de su padre a causa del cáncer.

El atacante polaco de apenas 23 años de edad, se vistió de héroe, al marcar el tanto que le dio el triunfo a su equipo por 2-1 frente al RGV FC Toros, en el duelo que se disputó el pasado domingo.

Tras enviar el esférico al fondo de la red, Formella se llevó las manos al rostro y se arrodilló, uno de sus compañeros se acercó a festejar con él, pensando que la emoción era por su anotación, pues nadie sabía de la lamentable muerte de su padre.

Posteriormente, el equipo del polaco, le dedicó un video mediante redes sociales, del emotivo momento que se vivió con su tanto. "Darek, gracias por recordarnos cuán hermoso es realmente este juego. Mucho amor y fuerza para ti y tu familia", escribieron a través de su cuenta de Twitter.

A powerful moment on display last Sunday, as @Darekformella9 showcased his indomitable spirit, playing through a heartbreaking personal loss.

Our thoughts are with Darek and his family during this difficult time. pic.twitter.com/ZisDvE9lem

— Republic FC (@SacRepublicFC) September 20, 2019