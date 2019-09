Edson Álvarez revela el motivo de su festejo

En entrevista para AT5, canal de televisión de Holanda, el mediocampista mexicano del Ajax, Edson Álvarez aclaró el verdadero significado de su ya característico festejo tras marcar un gol, el cual incluso ha sido malinterpretado en más de una ocasión.

Desde su paso por la Liga MX con el conjunto del América, Edson Álvarez se ha caracterizado por festejar de la misma manera. La celebración de gol consiste en ponerse los dedos en los oídos y cerrar los ojos, incluso podemos recordar dicho festejo en la final del Apertura 2018 ante el Cruz Azul tras sus dos anotaciones ante el conjunto de la ‘Máquina’.

Luego de su anotación en Champions ante el Lille, Edson fue criticado debido a que su festejo se interpretó como una respuesta directa hacia Ronald de Boer tras las declaraciones que había hecho sobre el mexicano previo al duelo de la Liga de Campeones de Europa, sin embargo, Álvarez explicó el verdadero significado del festejo.

“No lo hago por eso. La gente que me conoce sabe que siempre he festejados así y sabe que me gusta mucho Depay, porque él festeja así y solo lo hago por eso. También he recibido muchas críticas a lo largo de mi carrera y también eso significa que yo no escucho nada, que solo estoy enfocado en mi futbol y en lo que tengo que hacer, eso es el significado”, explicó en entrevista.

