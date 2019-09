¡Sorpresa! El Granada derrota a un gris Barcelona

Barcelona, mal y de malas. El conjunto catalán cayó sorpresivamente por 2-0 frente al Granada, como parte de la jornada 5 de la presente temporada, en un duelo donde los dirigidos por Ernesto Valverde ofrecieron un pésimo funcionamiento dentro del campo.

El cuadro local le complicó rápidamente el duelo al Barça, luego de la anotación de Ramón Azeez apenas al minuto uno, que aprovechó el grave error en la salida de los visitantes, para robarle el esférico a Junior Firpo, y perforar la red de Ter Stegen.

Nigerian will be like, Rohr should call @AzeezRamon12 to the @NGSuperEagles against Brazil.

Ramon Azeez 🇳🇬 🇳🇬 🇳🇬 pic.twitter.com/kWzvgOWNFq

— Afolabi Oluwatobi™ 🇳🇬 (@iam_Benjamin93) September 21, 2019