VIDEO: Rival del ‘Pantera’ Rodríguez se retira de la pelea a los 15 segundos

Vaya desenlace que tuvo la quinta función de UFC México donde la afición se quedó con las ganas de ver a su ídolo Yair Pantera Rodríguez. Y es que a los 15 segundos de iniciado el combate, su rival, Jeremy Stephens, se quejó de piquete de ojos y la pelea se detuvo para que este pudiera recuperarse.

Te puede interesar: Brutal nocaut en el UFC Fight Night México

Tras largo tiempo recargado en la malla y tras ser revisado por personal médico, Lil Heathen decidió no continuar peleando porque al parecer no podía abrir el ojo.

Inmediatamente después de que el referee detuvo el combate, la afición que se dio cita en la Arena Ciudad de México mostró su molestia arrojando hacia el octágono refresco, cerveza y palomitas como muestra de inconformidad.

¡Escándalo ! @LiLHeathenMMA se quejó de un piquete de ojos a los 15 segs. de iniciado el combate con @panteraufc y decidió no pelear. La afición se molestó y comenzó a arrojar de todo. El duelo es declarado “No contest”

#UFCMexicoCity #UFCMexico @PublimetroMX @Publisport_MX pic.twitter.com/xCUsnZmlm5 — Sergio Meléndez (@SerMelendez) September 22, 2019

Decepcionado, a Rodríguez no le quedó mas que disculparse con la afición y hasta con el mismo Stephens. “Quiero ofrecerles una disculpa, no fue mi intención. A la mejor Stephens no podía ver y buen, son cosas que pasan. Seguiré trabajando para regresar a pelear”, fueron las palabras del Pantera.

Alexa Grasso pierde en polémica decisión

La tapatía Alexa Grasso bajó del octágono del UFC decepcionada por el resultado de su pelea contra la experimentada Carla Esparza.

Y es que los jueces le dieron la victoria por decisión mayoritaria a la ex campeona mundial de peso paja, resultado que no gustó para nada a los asistentes a la Arena Ciudad de México.

La pelea fue fragorosa pero parecía que la misma se inclinaba hacia la mexicana porque en algunos momentos de la pelea, Cookie Monster parecía realmente exhausta. Pero su mérito fue que nunca se rindió, incluso fue capaz de escapar de un armbar que pudo haber sido letal.

Con este resultado Esparza se vuelve a poner como una contendiente al título que perdió en 2015 ya que suma dos victorias en este 2019. Por su parte Alexa Grasso sufrió su primera derrota en México desde que pertenece a las filas de UFC y sigue sin poder hilar victorias consecutivas en la promoción.

RESULTADOS UFC

Alexa Grasso vs Carla Esparza (decisión mayoritaria)

Brandon Moreno vs Askar Askarov (empate dividido)

Irene Aldana (decisión unánime) vs Vanessa Melo

Martin Bravo vs Steven Peterson (KO en el segundo round)

Jose “Teco” Quiñónez (por decisión unánime) vs Carlos Huachin

Polo Reyes vs Kyle Nelson (por TKO)

Ariane Carnelossi vs Angela Hill (por TKO)

Sergio Pettis (decisión unánime)vs Tyson Nam

Vinicius Moreira vs Paul Craig (vía sumisión en primer round)

Sijara Eubanks vs Bethe Correia (decisión unánime)

Claudio Puelles (decisión unánime) vs Marcos Mariano

TE RECOMENDAMOS